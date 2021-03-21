Фотоистории о профессионалах городских служб показали у Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка #Ценныекадры, посвященная сотрудникам комплекса городского хозяйства, открылась в Москве на площади перед зданием Северного речного вокзала. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего в состав экспозиции вошли 30 фотоисторий о специалистах ЖКХ – инженерах, техниках, кровельщиках, спасателях и других экспертах. Кроме того, на выставке покажут стратегически объекты городского хозяйства, в том числе коллекторы, очистные сооружения и теплицы.

Под фотографиями организаторы разместили QR-коды. Они ведут на сайт проекта. Здесь модно ознакомиться с интервью героев фотоисторий.

21 марта в Москве отмечают день работников ЖКХ. С профессиональным торжеством специалистов уже поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил сотрудников городских служб и отметил их высокое мастерство.

