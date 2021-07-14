Решение о возобновлении полетов на курорты Египта примут после визита экспертов – Оперштаб

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Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 примет решение о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм- эль-Шейх после визита в Египет российских экспертов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб.
Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание Оперштаба, члены которого обсудили возможность возобновления авиасообщения с египетскими курортами в связи с подписанием Владимиром Путиным указа, отменяющего запрет на пассажирские перелеты в Хургаду и Шарм- эль-Шейх.
По поручению Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видео-конференц-связи провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани.
Как отмечается, для обеспечения безопасности россиян стороны договорились направить делегацию в Египет для оценки эпидемиологической ситуации.
"По итогам визита российской делегации Оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с городом Хургада и городом Шарм-эль-Шейх", – говорится в сообщении.
В свою очередь, директор ассоциации Турпомощь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко заявил, что чартерные рейсы с туристами в Египет из России ориентировочно запустят в августе.
"Это серьезно расширит возможности и диапазон тех мест, которые туристы из России могут посещать", – сказал Осауленко на пресс-конференции.
8 июля Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому снимается рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров на курорты Египта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Запрет на поездки в Египет был введен в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Диспетчеры потеряли связь с лайнером Airbus A321 компании "Когалымавиа", который вскоре разбился. По данным ФСБ, причиной катастрофы стал теракт.
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