Российская делегация прибудет в Египет для совместной оценки эпидситуации

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Делегация из России прибудет в Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации и возможностей медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Такое решение было принято в результате переговоров главы российского ведомства Анны Поповой и министра древностей и туризма Египта Халеда аль-Анани.

Во время переговоров стороны обсудили текущую обстановку по новой коронавирусной инфекции в Египте и готовность властей принимать российских туристов.

"В связи с отменой ограничений на полеты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ближайшее время планируется подготовить меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.

8 июля Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому снимается рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров на курорты Египта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.