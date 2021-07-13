Российская делегация прибудет в Египет для совместной оценки эпидситуации

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Делегация из России прибудет в Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации и возможностей медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Такое решение было принято в результате переговоров главы российского ведомства Анны Поповой и министра древностей и туризма Египта Халеда аль-Анани.
Во время переговоров стороны обсудили текущую обстановку по новой коронавирусной инфекции в Египте и готовность властей принимать российских туристов.
"В связи с отменой ограничений на полеты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Кроме того, в ближайшее время планируется подготовить меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.
8 июля Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому снимается рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров на курорты Египта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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