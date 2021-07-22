Туроператоры вернули россиянам большую часть долгов, возникших из-за пандемии

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Туроператоры сократили с 44 до 7 миллиардов рублей объем долгов перед туристами, которые в прошлом году не смогли попасть за границу из-за пандемии. До конца года они вернут путешественникам еще 3 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

"На текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% полностью выполнили свои обязательства перед туристами. В итоге объем долгов прошлого года сократился более чем в 6 раз – с 44 до 7 миллиардов рублей", – отметила она.

По ее словам, большая часть невыполненных обязательств приходится на пока еще закрытые страны, в числе которых Китай, государства Юго-Восточной Азии и Европы.

Догузова также коснулась долгов этого года, которые образовались в основном из-за временного закрытия Турции. 70% из них уже закрыты или будут закрыты в течение текущего года, подчеркнула она, еще по 30% случаев сейчас ведется работа: туристы отправятся на отдых либо в более поздние сроки, либо им вернут деньги.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Турции могут закрыть границы для иностранцев, если в стране начнется резкий рост числа заболеваемости коронавирусом, в том числе штаммом "Дельта".

Позже посольство республики в РФ опровергло данную информацию, отметив, что она не соответствует действительности.

