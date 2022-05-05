Более 300 тыс путевок куплено по программе детского туристического кешбэка – Ростуризм

Уже более 300 тысяч путевок куплено по программе детского туристического кешбэка в этом сезоне. На карты родителям вернулись 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Ростуризме.

Условия такие же, что и в прошлом году. Родителям нужно выбрать лагерь, который участвует в программе, и оплатить путевку картой "Мир". Нет ограничений по возрасту и количеству смен, которые ребенок может отдыхать со скидкой. При этом карта "Мир" необязательно должна принадлежать родителю ребенка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.