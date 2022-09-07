МИД начал работу над отменой виз для иностранных туристов – Захарова

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Министерство иностранных дел России взяло в оперативную проработку поручение Владимира Путина об отмене визового режима для групп иностранных туристов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно. Все сигналы, которые дает глава государства, принимаются оперативно в проработку", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Накануне Владимир Путин заявил , что расширение практики безвизового въезда туристических групп на территорию России пойдет только на пользу. Он поддержал идею расширения практики безвизовых поездок для граждан конкретных стран, в том числе приезжающих в рамках групповых туров.

Также Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Президент отметил, что недавний выход России из Всемирной туристической организации был обоснованным шагом.