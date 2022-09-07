Путин предположил, что Боррель в Гражданскую войну поддержал бы франкистов

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Владимир Путин считает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший Россию "фашистской" страной, сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании. Об этом президент заявил на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Если бы он жил в 30-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды сакраментальную фразу: "Над всей Испанией безоблачное небо", которая, как известно, была сигналом к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско), он бы взял в руки оружие. И на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины <...>, и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка", – сказал Путин.

До этого российский лидер уже комментировал высказывание Борреля словами "Бог ему судья". По мнению президента, заявления главы евродипломатии о необходимости одержать победу над РФ на поле боя являются крайне странной дипломатической установкой.

5 сентября на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже выяснилось, что политик лишь цитировал другого человека. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное высказывание, заявил, что суждения главы дипломатии Евросоюза о России более не имеют релевантный характер. По его мнению, Боррель, сделав подобное заявление, полностью обнулил себя как дипломата.