Лавров заявил об отсутствии стенограммы слов Борреля о "фашистской России"

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РФ запросила в офисе главы дипломатии Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля стенограмму слов о "фашистской России", однако ее в настоящее время не предоставили, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем.
"Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают", – приводит ТАСС его слова.
Глава МИД РФ также сообщил о возникновении вопросов по ведению дел с Евросоюзом, в случае если высказывания Борреля подтвердятся.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное высказывание, заявил, что суждения главы дипломатии Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о России более не имеют релевантный характер.
По мнению пресс-секретаря президента, Боррель, сделав подобное заявление, полностью обнулил себя как дипломата.
Позже пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано сообщил, что Боррель не называл Россию "фашистским государством", такая трактовка его слов вызвана неточностью перевода.
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