В Кремле плохо относятся к неточным переводам, допускаемым чиновниками ЕС в сторону РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Россия негативно относится к неточным формулировкам, допускаемым при переводе слов европейских чиновников об РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова о неправильном переводе высказываний главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего РФ "фашистским государством".

"Мы плохо относимся к таким переводам и плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные формулировки", – цитирует его ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя данное высказывание, заявил, что суждения главы дипломатии Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о России более не имеют релевантный характер. По мнению пресс-секретаря президента, Боррель, сделав подобное заявление, полностью обнулил себя как дипломата.

Позже пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано сообщил, что Жозеп Боррель не называл Россию "фашистским государством", такая трактовка его слов вызвана неточностью перевода.