Тотальная ложь западных СМИ стала разъедать их общество – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Публикуемая западными СМИ тотальная ложь стала проникать в общество Запада и разъедать его, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Восточного экономического форума.

По ее мнению, граждане западных стран находятся под действием тумана собственных средств массовой дезинформации.

"Они тотально не могут определить себя по базовым вопросам, видоизменяют, мутируют и бесконечно врут, уже сами себе. И вот это опасно", – цитирует ее РИА Новости.

Захарова добавила, что западные СМИ перестала пугать возможность того, что их ложь разоблачат.

Ранее Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По ее мнению, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.