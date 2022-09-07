Путин прокомментировал слова Борреля о "фашистской России"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Владимир Путин прокомментировал высказывания главы дипломатии Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля словами "Бог ему судья".
"Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза... Если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы", – сказал российский лидер.
Глава государства выразил уверенность, что в 1930-е годы Боррель поддерживал бы фашистов Испании, так как в настоящее время он выступает в поддержку украинских пучистов.
По мнению президента, заявления главы евродипломатии о необходимости одержать победу над РФ на поле боя являются крайне странной дипломатической установкой.
Ранее на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже выяснилось, что политик лишь цитировал другого человека, что не передал переводчик. Из-за произошедшего неоднозначное высказывание приписали главе дипломатии ЕС.
Для подтверждения информации о высказывании Россия запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его выступления, однако ее так и не предоставили.
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