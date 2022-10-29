Пушков оценил слова Байдена о ядерной риторике России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Президент Соединенных Штатов продолжает привлекать внимание к теме возможного использования Россией ядерного оружия, заявил сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что Владимир Путин ясно дал понять, что РФ нет смысла наносить ядерный удар по Украине.

"Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Накануне Байден заявил журналистам, что не может понять, почему Путин говорит о ядерном оружии, если не собирается применять его.

Американский лидер считает, что упоминание о таком вооружении идет вразрез с заявлениями об отсутствии намерений его применения.

27 октября, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин подчеркнул, что Москва никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия, а также не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине.

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