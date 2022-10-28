Байден отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не может понять, почему Владимир Путин говорит о ядерном оружии, если не собирается применять его.

По мнению американского лидера, упоминание о таком вооружении идет вразрез с заявлениями об отсутствии намерений его применения.

"Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?", – сказал Байден в интервью телеканалу Newsnation.

Накануне на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия. Он сообщил, что РФ не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. По его словам, на фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику, чтобы представить дело так, будто РФ готовится нанести такие удары.



Путин заявил, что не видит смысла в ядерном ударе по Украине

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