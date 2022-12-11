Эрдоган пообещал оказать гуманитарную помощь Украине из-за тяжелой зимы

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать гуманитарную помощь Киеву из-за предстоящей тяжелой зимы. Об этом турецкий лидер заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

В частности, Анкара пообещала продолжить удовлетворять гуманитарные нужды украинских граждан на протяжении тяжелых зимних месяцев.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что Украину ожидает масштабный кризис из-за разрушения энергосистемы страны. По его мнению, украинские власти осваивают средства, выделенные западными странами, так как осознают угрозу энергосистеме страны.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!