В США заявили, что энергетическая инфраструктура Украины может рухнуть к концу года

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Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года, сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителя НКО Mercy Corps Майкла Янга, который сейчас находится в Киеве.

"Национальная энергосистема Украины может рухнуть к католическому Рождеству. [Сейчас] приблизительно 50% украинской энергетической инфраструктуры повреждено из-за непрерывных ракетных ударов", – говорится в публикации.

По словам Янга, отключения электричества на Украине могут длиться целыми неделями. Он считает, что в таких условиях большинство городов этой страны станут непригодными для жизни в течение четырех месяцев.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по системе управления ВСУ, объектам оборонно-промышленного комплекса и железнодорожным линиям Украины. Также были поражены энергетические объекты.

В ведомстве уточнили, что высокоточный удар был нанесен оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Все цели были достигнуты.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия атакует только те объекты украинской инфраструктуры, которые помогают убивать русских.

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