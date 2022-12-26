Эрдоган заявил, что Запад не пытался быть посредником в украинском кризисе

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Запад не пытался быть посредником в урегулировании украинского кризиса, а лишь активизировал элементы провокации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в текущем году Анкаре пришлось взять на себя роль посредника в связи с черноморским зерновым коридором. Турецкий лидер напомнил, что целью зерновой сделки является поставка продовольствия в нуждающиеся страны.

"[Владимир] Путин говорит: "Давайте сосредоточимся на Африке, а не на Европе, я готов бесплатно отправлять зерно". Мы сказали: "Давайте превратим зерно, которое вы отправляете, в муку на наших мельницах" и отправим в нуждающиеся африканские страны", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время сложным вопросом остается поставка российских удобрений на мировые рынки. Турецкий лидер указал, что в этом направлении ведется более напряженная работа. Он выразил надежду на совместные шаги с Россией для разрешения ситуации.

Ранее президент Турции заявил, что кризис на Украине дестабилизировал глобальную систему международных отношений. Он предположил, что поспособствовать урегулированию может зерновая сделка, а также договоренности по обмену пленными.



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