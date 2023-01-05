Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины

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Воздушная тревога прозвучала в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Полтавской области предупреждение объявили в 10:55 (мск), в Черниговской области – в 10:56, в Днепропетровской области – в 10:51, в Сумской – в 10:57, в Харьковской – в 10:53.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Они производили ударные беспилотники. Все цели были успешно поражены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Минобороны назвали число погибших после удара ВСУ по Макеевке

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