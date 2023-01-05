05 января, 21:45Политика
Российская армия будет отвечать ВСУ в случае нарушения режима прекращения огня – Пушилин
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия не оставит без ответа провокационные действия украинских сил в период временного прекращения огня. Об этом лидер республики написал в своем официальном телеграм-канале.
"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", – говорится в его публикации.
Министр обороны РФ Сергею Шойгу по поручению Владимира Путина отдал указание прекратить огонь на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 6 января на 36 часов.
В указании главы государства отмечалось, что Кремль призывает украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать православным христианам возможность посетить рождественские службы.
В свою очередь, украинские власти не поддержали предложение российской стороны о временном прекращении огня. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ должна вывести свои войска.
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