Российская армия будет отвечать ВСУ в случае нарушения режима прекращения огня – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия не оставит без ответа провокационные действия украинских сил в период временного прекращения огня. Об этом лидер республики написал в своем официальном телеграм-канале.

"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", – говорится в его публикации.

Министр обороны РФ Сергею Шойгу по поручению Владимира Путина отдал указание прекратить огонь на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 6 января на 36 часов.

В указании главы государства отмечалось, что Кремль призывает украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать православным христианам возможность посетить рождественские службы.

В свою очередь, украинские власти не поддержали предложение российской стороны о временном прекращении огня. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ должна вывести свои войска.

Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации

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