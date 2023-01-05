Почти все пострадавшие в Макеевке военные отправлены в другие регионы РФ – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Пушилин. Д. В."

Большинство военнослужащих, пострадавших при обстреле Макеевки, отправлены на лечение в другие российские регионы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"И бойцы, и командиры вели себя геройски, они спасли много своих сослуживцев. И что важно – настрой у них боевой", – написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин отметил, что, по словам врачей, пострадавшие были максимально оперативно доставлены в больницы Ростова-на-Дону и Макеевки, благодаря чему удалось своевременно оказать им экстренную помощь.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что порядка 60–70 военнослужащих направят для продолжения лечения в госпиталь в Самаре.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар шестью снарядами РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских военных частей в районе Макеевки.

Как сообщили в министерстве обороны, в результате атаки погибли 89 человек. Пусковая установка, из которой украинская сторона вела обстрел, была уничтожена ответным огнем Вооруженных сил РФ.



Количество российских военных, погибших в результате удара по Макеевке, увеличилось

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