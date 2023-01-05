Более 60 пострадавших в Макеевке военных направят на лечение в Самару

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Порядка 60–70 военнослужащих, получивших ранения при обстреле Макеевки, в ближайшие сутки будут направлены в самарский госпиталь для продолжения лечения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров по итогам поездки в госпитали Ростова-на-Дону и Макеевки.

"Примерно 60–70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы", – приводит его слова ТАСС.

Военнослужащих, которым необходимо специализированное лечение, направят в лучшие российские госпитали, в том числе в Москве, добавил губернатор.

Как уточняет пресс-служба правительства Самарской области, Азаров доставил в Донецкую Народную Республику и Ростов-на-Дону медикаменты и необходимое обмундирование для военнослужащих.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар шестью снарядами РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских военных частей в районе Макеевки. По последним данным, в результате атаки погибли 89 военнослужащих.



Количество российских военных, погибших в результате удара по Макеевке, увеличилось

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