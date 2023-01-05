Российский солдат заявил, что ВС РФ полностью контролируют остров Большой Потемкин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский военнослужащий, который принимает активное участие в обороне острова Большой Потемкин, заявил, что ВС РФ полностью контролируют эту территорию.

До этого украинские СМИ распространили ложную информацию о том, что ВСУ разместили на острове свой флаг. Военнослужащие Украины даже сняли ролик.

"Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, – это фейк", – передает РИА Новости слова бойца ВС РФ.

Уточняется, что остров находится неподалеку от Херсона.

Ранее министерство обороны России опубликовало кадры, на которых виден момент уничтожения украинских опорных пунктов и бронетехники высокоточными боеприпасами нового поколения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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