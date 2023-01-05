Российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе Сватово

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия в рамках спецоперации на Украине использовала авиацию и ударила по позициям ВСУ в районе Сватово. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты боевых машин поддержки танков "Терминатор" Западной группировки войск.

"На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям ВСУ. – Прим. ред.)", – сообщил он.

По его словам, военнослужащие Украины на этом участке фронта применяют артиллерию или отправляют диверсионные группы, чтобы пробраться на территорию, которую в настоящее время контролируют бойцы ВС РФ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Военно-космические силы России сбили самолет Су-24 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной республике.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия на донецком направлении. За сутки уничтожено до 60 украинских военных, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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