15:15Политика
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинского опорного пункта
На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как боеприпасы точно попадают по целям.
В Минобороны отметили, что боеприпасы обладают высокой эффективностью и точностью.
Ранее российские ракетные войска и артиллерия уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Артемовска на Украине.
Около населенного пункта Камышевка ДНР Вооруженные силы России поразили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства бойцов Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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