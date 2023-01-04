Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинского опорного пункта

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых виден момент уничтожения украинских опорных пунктов и бронетехники высокоточными боеприпасами нового поколения. Ведомство выложило видео в своем телеграм-канале

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как боеприпасы точно попадают по целям.

В Минобороны отметили, что боеприпасы обладают высокой эффективностью и точностью.

Ранее российские ракетные войска и артиллерия уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Артемовска на Украине.

Около населенного пункта Камышевка ДНР Вооруженные силы России поразили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства бойцов Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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