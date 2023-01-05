ВКС России сбили самолет Су-24 Воздушных сил Украины в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военно-космические силы России сбили самолет Су-24 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По ее словам, Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия на донецком направлении. За сутки уничтожено до 60 украинских военных, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Также за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золоторевка, Кривошеевка в ЛНР, Николаевка, Волноваха, Евгеновка в ДНР, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Перехвачены пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Гавриловка Херсонской области.

В ночь на 1 января Донецк и Макеевка подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Украинские военные выпустили по населенным пунктам более 10 ракет из РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров. По последним данным, в результате удара по Макеевке погибли 89 российских военнослужащих.



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