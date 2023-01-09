В ЛНР сообщили о задержании подростков, работавших на ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

С начала специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том числе подростков, которые проходили обучение в украинских военно-патриотических лагерях. Об этом рассказала военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.

"В том числе недавно была задержана девочка, она прошла [украинскую юношескую военно-патриотическую] игру "Джура" в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники", – приводит слова военнослужащей РИА Новости.

Ранее на освобожденной территории ЛНР обнаружили базу, где украинские военные и иностранные наемники обучали детей азам диверсионной деятельности в рамках патриотической игры.

В конце декабря прошлого года сотрудники российских спецслужб обнаружили схрон украинских диверсантов в пригороде Луганска. В тайнике находилось более 100 тысяч патронов разного калибра, станковый пулемет, управляемую противотанковую ракету, гранатометы, гранаты и противопехотные мины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ уничтожили 5 диверсионно-разведывательных украинских групп в ЛНР и ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!