Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о взрывах в Запорожье, который находится под контролем украинских сил. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, взрывы были слышны около 16:25 по московскому времени.

"На данный момент земляки сообщают о как минимум трех взрывах", – говорится в его публикации.

Кроме того, после взрывов в одном из районов города начался пожар. Также наблюдаются проблемы с электричеством и мобильной связью.

Ранее Рогов заявил, что наступление в регионе может стать фатальным для Вооруженных сил Украины. Он утверждает, что Киев планирует выйти к Азовскому морю и разорвать сухопутный коридор в сторону Крыма.

Член главного совета администрации добавил, что украинские войска могут начать наступать, когда появится листва, примерно в марте-апреле.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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