Мэр Мелитополя заявила, что организаторы теракта ответят по всей строгости закона

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Организаторы теракта в Мелитополе ответят по всей строгости закона, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра города Галины Данильченко.

"Преступники будут отвечать по всей строгости закона, следственные службы работают над установлением личностей убийц. Выражаю соболезнования родным и близким Ивана Ивановича", – заявила мэр Мелитополя.

Произошедшее Данильченко назвала "вероломной террористической атакой", в которой погиб коллега.

Глава муниципального транспортного предприятия Иван Ткач работал на благо города и его жителей, заключила градоначальник.

14 марта произошел взрыв автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка. Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем их число выросло до трех.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что сила взрыва, уничтожившего автомобиль, составила около 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Подрыв осуществили при помощи самодельного взрывного устройства.

Позже стало известно, что в результате взрыва погиб глава муниципального транспортного предприятия Иван Ткач.

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