Молдавия попросила Приднестровье передать подозреваемых в подготовке теракта

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Власти Молдавии попросили Приднестровье передать задержанных по подозрению в подготовке теракта для проведения допроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

"Кишинев попросил от Тирасполя предоставить подробную информацию об этом инциденте и передать задержанных лиц под ответственность правоохранительных органов страны для проведения следственных мероприятий в соответствии с положениями действующего законодательства", – отметили в сообщении.

9 марта в министерстве госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили о предотвращении покушения на главу республики Вадима Красносельского.

Глава МИД республики Виталий Игнатьев сообщил, что подозреваемые в подготовке покушения намеревались провести теракт рядом с кортежем главы ПМР.

Позже в Следственном комитете Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу республики.

В ведомстве заявили, что террористы планировали убийство должностных лиц из числа государственной власти ПМР. Совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автомобильных дорог в центре Тирасполя. Для реализации цели террористы заранее начинили автомобиль взрывчатым веществом.

Кроме того, сообщалось, что теракт в центре Тирасполя готовили шесть человек. В правоохранительных органах республики добавили, что пятеро из шести подозреваемых в теракте являются гражданами Украины.

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