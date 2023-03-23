В Мелитополе сообщили о взрыве

Фото: телеграм-канал Readovka

Звук взрыва услышали утром в четверг, 23 марта, в Мелитополе Запорожской области, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Жителей города призвали сохранять спокойствие. В то же время председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что громкий взрыв был слышен в разных частях города примерно в 07:40.

Главное управление МВД по Запорожской области сообщило об одном пострадавшем – ранения получил сотрудник полиции. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее российские силовики совместно с подразделениями военной полиции задержали троих пособников ВСУ, которые готовили теракт против мирных жителей в Запорожской области. Силовики также обнаружили два украинских схрона с оружием и боеприпасами.

ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении

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