Бойцы ВДВ отразили контратаку ВСУ на одном из направлений спецоперации – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На одном из направлений проведения спецоперации на Украине военнослужащие подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что бойцы ВДВ занимались оборудованием опорного пункта в районе, который ранее занимали российские штурмовые отряды. В этот момент наблюдатель заметил, что к их позициям приближаются украинские солдаты.

"Проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, десантники массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям", – отметили в Минобороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил РФ полковник Сергей Зыбинский заявил об отражении разведки боем со стороны украинских военных на купянском направлении.

До этого российские силовики совместно с подразделениями военной полиции задержали троих пособников ВСУ, которые готовили теракт против мирных жителей в Запорожской области.

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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