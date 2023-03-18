БПЛА "Ланцет" ликвидировал украинскую РСЗО RM-70 на авдеевском направлении

Российские военные на Авдеевском направлении с помощью дрона-камикадзе "Ланцет" сверхточным ударом ликвидировали украинскую РСЗО RM-70 чехословацкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Боевая машина была обнаружена расчетами БПЛА. После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА", – говорится в сообщении.

На кадрах можно рассмотреть RM-70, расположенную в поле. После появляется "Ланцет", который взрывает боевую машину. БПЛА атакует в центр пакета направляющих с реактивными снарядами. Это стало причиной детонации всего боекомплекта.

В конце можно увидеть, как украинская РСЗО взрывается.

Ранее обозреватель чешской газеты рассказал, что российская сторона выставила на поле боя дрон-камикадзе "Ланцет". По словам журналиста, беспилотный летательный аппарат России наносит удар точно в цель.

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