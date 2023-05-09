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18:39

Происшествия

Женщина погибла при обстреле села Плодородное в Запорожской области со стороны ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жительница села Плодородное Запорожской области погибла при обстреле населенного пункта со стороны украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по информации Рогова, стреляли из американских систем залпового огня HIMARS. В селе зафиксировали три прилета со стороны украинской армии.

"Погибла женщина. Есть раненые", – написал Рогов.

Ранения при обстреле получила девочка. Ее доставили в областную больницу Мелитополя.

До этого девять человек стали жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ. Еще семь человек получили травмы и ранения. По информации областного Следственного комитета, обстрел был также совершен из HIMARS.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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