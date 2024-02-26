Актера из "Глухаря" Канахина заочно приговорили к пожизненному заключению

Фото: youtube.com/ARYA VIRA YOGA CHANNEL (Кирилл Канахин включен в список террористов и экстремистов в РФ)

Второй Западный окружной военный суд заочно назначил бывшему российскому актеру из сериала "Глухарь" Кириллу Канахину (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пожизненный срок по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать Канахина виновным по статье 275 УК РФ "Госизмена", – заявил судья Тимур Жидков.

Если его задержат, то он проведет срок в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что актер в составе "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) незаконно пересек госграницу РФ в Климовском районе Брянской области, где принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих с применением вооружения и военной техники. Кроме того, он совершил теракт в отношении мирных жителей с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Канахина как соучастника организатора нападения на село в Брянской области. Его также объявили в международный розыск. В феврале этого года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера.

