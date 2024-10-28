Основателя РДК Капустина обвинили в причастности к убийству двух жителей Брянской области

Фото: 123RF/lipskiy

Участники "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Денис Капустин, Кирилл Канахин, Александр Галанов, Алексей Огурцов (внесены в России в перечень экстремистов и террористов) и Антон Зырянов причастны к убийству двух гражданских в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка", – сказала прокурор, зачитывая текст обвинительного заключения.

Кроме того, обвиняемые ранили нескольких мирных жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, а также заминировали территорию. В результате пострадал сотрудник Росгвардии, который занимался разминированием. По словам гособвинителя, всего по данному делу допросят 91 свидетеля, включая секретного.

Отмечается, что обвиняемые на данный момент находятся за пределами России и, по данным следствия, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В зависимости от участия каждого из фигурантов они обвиняются в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном пересечении госграницы и ряде других преступлений.

Ранее стало известно, что Канахину грозит в России второй пожизненный срок. Он обвиняется в более десяти статьях, максимальный срок по ним – пожизненное лишение свободы. Дело было передано в суд 19 сентября. До этого он уже был приговорен заочно к пожизненному заключению. Его признали виновным по статье 275 УК РФ "Госизмена". Если его задержат, то он проведет срок в колонии особого режима.