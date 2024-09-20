Вступившему в РДК актеру "Глухаря" Канахину грозит второй пожизненный срок

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Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина (включен в список террористов и экстремистов в РФ), который вступил в "Русский добровольческий корпус" (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Канахин обвиняется в более десяти статьях, максимальный срок по ним – пожизненное лишение свободы. Дело было передано в суд 19 сентября.

В феврале текущего года актер в составе РДК незаконно пересек госграницу России в Климовском районе Брянской области, где принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. Также обвиняемый совершил теракт в отношении мирных жителей с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Позже актера заочно приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным по статье 275 УК РФ "Госизмена".