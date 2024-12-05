Столичный суд лишил главу РДК Капустина наследства

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Суд в Москве решил оставить матери главаря Русского добровольческого корпуса (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) в порядке наследования право на пользование деньгами, которые находятся на счетах умершего супруга. Это следует из судебных документов, передает РИА Новости.

Женщина ранее обращалась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, а сам Капустин его не подавал и не заявлял о своем желании вступить в права наследования. В связи с этим судом было принято соответствующее решение.

Кроме того, суд лишил Капустина прав на московскую квартиру. Его отец был зарегистрирован вместе с сыном в московской однокомнатной квартире, однако после смерти мужчины его супруга выступила истцом, потребовав лишить Капустина прав на жилье.

Так как последний не направлял нотариусу заявление о принятии наследства, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию квартиры не нес и живет сейчас за границей, то суд принял решение аннулировать право главаря РДК на квартиру.

2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Капустин. МВД объявило его в розыск.

В ноябре прошлого года Капустина заочно приговорили к заключению на пожизненный срок.

