Суд лишил прав на московскую квартиру главаря РДК Капустина

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Суд в Москве аннулировал право главаря "Русского добровольческого корпуса" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Дениса Капустина (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на получение квартиры в Москве. Об этом сказано в материалах дела, передает РИА Новости.

Отец Капустина был зарегистрирован вместе с сыном в московской однокомнатной квартире, однако после смерти мужчины его супруга выступила истцом, потребовав лишить Капустина прав на жилье. Так как последний не направлял нотариусу заявление о принятии наследства, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию квартиры не нес и живет сейчас за границей, то суд принял решение аннулировать право главаря РДК на квартиру.

В документе также отмечается, что Капустин не участвовал в организации похорон наследодателя и оплате похоронных услуг.

2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Капустин. МВД объявило его в розыск.

В ноябре прошлого года Капустина заочно приговорили к заключению на пожизненный срок.

