РИА Новости: два вида оружия изъяли у главаря РДК Капустина

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Правоохранители изъяли два вида оружия у главаря "Русского добровольческого корпуса" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Дениса Капустина (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Так, сроки действия разрешения на оружие ограниченного поражения Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a истекли в августе 2021 года. В связи с этим в сентябре 2022 года оружие было изъято и помещено в одну из дежурных частей отдела МВД России.

Капустину при этом было предписано устранить выявленные нарушения, продлив сроки действия разрешения на хранение и ношения оружия. Однако тот никак не отреагировал и не предоставил необходимые документы.

Накануне также стало известно, что суд в Москве аннулировал право Капустина на получение квартиры в Москве.

В марте прошлого года украинские диверсанты проникли в Брянскую область, атаковав села Любечане и Сушаны. При нападении погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, сражающегося на стороне Украины.

Спустя время ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта – им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Капустин. МВД объявило его в розыск, а Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к заключению на пожизненный срок.