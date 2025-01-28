Суд признал законным приговор лидеру РДК Капустину и актеру Канахину

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Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор лидеру главы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина (оба внесены в России в перечень экстремистов и террористов) и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Также без изменений оставлены приговоры фигурантов Антона Зырянова, Сергея Галанова и Алексея Огурцова (внесены в России в перечень экстремистов и террористов).

Ранее адвокаты Капустина, Канахина, Зырянова и Огурцова решили обжаловать приговоры. Однако от защиты Галанова жалоба не поступала.

Группа украинских диверсантов 2 марта 2023 года проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель РДК Капустин. МВД объявило его в розыск.

В ноябре прошлого года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы Капустина и Канахина. Первые 8 лет подсудимые проведут в тюрьме, остальной срок будут отбывать в колонии особого режима.