Защита лидера РДК Капустина и актера Канахина обжаловала их пожизненные сроки

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Адвокаты главы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина (внесены в России в перечень экстремистов и террористов) и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловали их заочные пожизненные сроки, передает РИА Новости.

Жалобы от адвокатов Капустина и Канахина, а также фигурантов Антона Зырянова и Алексея Огурцова (внесены в России в перечень экстремистов и террористов) поступили в Апелляционный военный суд. Судебное заседание назначено на конец января.

В суде уточнили, что жалоба защиты еще одного фигуранта – Сергея Галанова (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) – не поступала.

2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Капустин. МВД объявило его в розыск.

В ноябре прошлого года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы Капустина и Канахина. Первые 8 лет подсудимые проведут в тюрьме, остальной срок будут отбывать в колонии особого режима.