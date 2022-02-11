Омбудсмен оценила идею создания института социальных нянь в РФ

Фото: belchonock/depositphotos
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова бесплатно предоставлять многодетным семьям услуги нянь. Своим мнением она поделилась в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
"Необходимо по аналогии с социальными службами, осуществляющими уход за пожилыми гражданами, нанимать социальных нянь, которые будут оплачиваться государством. Нужно оказывать такую поддержку", – сказала омбудсмен.
Она уточнила, что подобную услугу следует предоставлять многодетным или малообеспеченным семьям, а также матерям-одиночкам. При этом социальные няни, если такие появятся, должны будут приходить не регулярно, а лишь несколько раз в неделю не на полный день, выразила мнение Волынец.
"Такая помощь эффективно скажется на микроклимате в семье, на демографической ситуации", – заключила она.
Ранее депутат Виталий Милонов предложил ввести в России услугу по предоставлению нянь многодетным семьям или предусмотреть оплату их услуг из средств материнского капитала. По его словам, современные семьи нуждаются в услугах нянь: прежде для решения этой задачи родители обращались к бабушкам и дедушкам, однако теперь люди крайне мобильны и могут проживать далеко от своих родственников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: