Омбудсмен оценила идею создания института социальных нянь в РФ

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова бесплатно предоставлять многодетным семьям услуги нянь. Своим мнением она поделилась в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Необходимо по аналогии с социальными службами, осуществляющими уход за пожилыми гражданами, нанимать социальных нянь, которые будут оплачиваться государством. Нужно оказывать такую поддержку", – сказала омбудсмен.

Она уточнила, что подобную услугу следует предоставлять многодетным или малообеспеченным семьям, а также матерям-одиночкам. При этом социальные няни, если такие появятся, должны будут приходить не регулярно, а лишь несколько раз в неделю не на полный день, выразила мнение Волынец.

"Такая помощь эффективно скажется на микроклимате в семье, на демографической ситуации", – заключила она.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил ввести в России услугу по предоставлению нянь многодетным семьям или предусмотреть оплату их услуг из средств материнского капитала. По его словам, современные семьи нуждаются в услугах нянь: прежде для решения этой задачи родители обращались к бабушкам и дедушкам, однако теперь люди крайне мобильны и могут проживать далеко от своих родственников.

