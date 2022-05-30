В Госдуме напомнили о повышении пенсий и соцвыплат в РФ с 1 июня

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Пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ повысят на 10%, сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, решение Владимира Путина приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми.

"Необходимо подчеркнуть, что все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены. Кроме того, с 8 июня наши граждане будут информироваться о возможности получения положенных им льгот и пособий", – заключил Володин.

Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Также глава государства анонсировал увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

