Выставки и семейные турниры пройдут в Москве ко Дню отца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские Центры и Дворцы творчества подготовили семейные турниры, выставки и праздничные концерты к отмечаемому 15 октября Дню отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки столицы.

Так, во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" 13 октября состоится праздничный концерт. На нем будут звучать семейные композиции, исполняться лучшие вокальные, танцевальные и акробатические номера.

Кроме того, Дворец творчества детей и молодежи на Миусах приглашает 14 октября на спортивный праздник для всей семьи. Для гостей подготовили тематические задания, конкурсы, командные испытания, которые направлены на укрепление взаимоотношений между отцами и детьми.

Между тем 15 октября можно будет поучаствовать в семейном тимбилдинге, соревнованиях по картингу, попробовать блюда полевой кухни в детско-юношеском центре "Виктория". Во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошёво" в этот же день пройдет семейный турнир по настольному теннису.

Также 15 октября во Дворце творчества детей и молодежи "Преображенский" состоится спортивный праздник, а в парке "Северное Тушино" – шахматный турнир.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Умный город" на ВДНХ 14 октября проведут семейный день цифровой грамотности.

В мероприятиях примут участие представители ведущих IT-компаний и специалисты столичного департамента информационных технологий, которые расскажут о роли цифровых услуг и сервисов в современной жизни и правилах безопасности в digital-сфере.

Помимо этого, в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства "Хоровой ринг" с 4 ноября по 5 декабря. Принять в нем участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования.

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