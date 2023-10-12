Семейный день цифровой грамотности пройдет на ВДНХ 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Умный город" на ВДНХ 14 октября пройдет семейный день цифровой грамотности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В мероприятиях примут участие представители ведущих IT-компаний и специалисты столичного департамента информационных технологий, которые расскажут о роли цифровых услуг и сервисов в современной жизни и правилах безопасности в digital-сфере.

В департаменте отметили важность того, чтобы жители Москвы ориентировались во всем многообразии цифровых сервисов и понимали, как их применять во всевозможных жизненных ситуациях.

"При этом, активнее пользуясь интернет-ресурсами, важно не забывать об информационной безопасности, уметь грамотно распоряжаться своими данными и вовремя распознавать кибермошенников", – добавили в департаменте информационных технологий столицы.

Гости смогут проверить свои знания в digital-сфере, приняв участие в акции "Цифровой диктант". Для тех, кто покажет в нем лучшие результаты, также предусмотрены подарки.

Кроме того, в течение дня все посетители смогут посетить экскурсии по обновленной мультимедийной экспозиции павильона, в рамках которой их ждут тематические интерактивные зоны, а также знакомство с главными направлениями развития цифровой экосистемы Москвы.

Мероприятия семейного дня цифровой грамотности можно будет посетить бесплатно с 10:00 до 18:00. Данное мероприятие проводится в рамках всероссийской акции "Цифровой диктант – 2023" при поддержке столичного департамента информационных технологий.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства "Хоровой ринг" с 4 ноября по 5 декабря. Принять в нем участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования.

До этого стало известно, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" организует фестиваль личностного развития "Новый уровень", который состоится 15 октября в павильоне "Арт. Техноград".

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