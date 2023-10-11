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11 октября, 18:20

События

Москва онлайн покажет большой кадетский бал в Музее Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 14 октября, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть большой осенний бал кадетов, который пройдет в Музее Победы на Поклонной горе. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня основания Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ. 

На балу будут танцевать учащиеся московских кадетских школ и корпусов, студенты московских университетов.

Пары исполнят полонез, падеграс, падепатинер, польку, кадриль, вальс и другие исторические бальные танцы.

Смотрите прямую трансляцию 14 октября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществоМосква онлайн
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