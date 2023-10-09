Столичный фестиваль "Психолог-fest" пройдет в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Психолог-fest" пройдет в онлайн-формате в этом году. Для участников подготовили занятия и мастер-классы, способствующие личностному росту, интервью со специалистами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С каждым годом психологией начинают интересоваться все больше людей, уточнил директор Московской службы психологической помощи населению Андрей Сучков. По его мнению, это связано с тем, что горожане становятся более грамотными и открытыми в области ментального здоровья. Они ориентируются на личностное благополучие и заботятся о психоэмоциональной сфере.

Отмечается, что фестиваль в этом ключе – уникальная интерактивная площадка, где каждый может получить ответы на самые волнующие вопросы и приобрести полезные навыки.

На сайте напомнили, что за последние три года в мероприятии поучаствовали семь тысяч человек. Он будет интересен студентам, семейным парам, школьникам-подросткам, социальным работникам и людям старшего поколения.

В этом году гости смогут присоединиться к онлайн-лекторию, уточняется в сообщении. Психологи расскажут о телесно-ориентированных практиках, покажут упражнения, позволяющие пережить стрессовые ситуации, объяснят, как черпать силы в творчестве.

Трансляция начнется 14 октября в 12:00 по московскому времени на сайте фестиваля. Участие бесплатное, предварительная регистрация не нужна.

Помимо этого, до 15 октября москвичи смогут принять участие в онлайн-акции "Цифровой диктант". Она позволит желающим протестировать свои digital-навыки и восполнить пробелы в знаниях.

Также детский фестиваль национальных культур "Мой дом – Москва" открылся в Московском доме национальностей (МДН). Он будет проходить до 10 декабря.

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