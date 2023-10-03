В столице стартовал детский фестиваль национальных культур "Мой дом – Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский фестиваль национальных культур "Мой дом – Москва" открылся в Московском доме национальностей (МДН), сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Он будет проходить до 10 декабря. В рамках фестиваля гости смогут посетить дни национальных культур и гала-концерты. В программах примут участие юные исполнители и детские творческие коллективы, а также популярные артисты. Посетителей пригласили на выставки, мастер-классы, спортивные соревнования, спектакли.

Фестиваль призван показать богатство и красоту народного творчества, помочь развитию межкультурного диалога, приобщить детей и молодежь к культурному наследию, уточнили в пресс-службе. В этом году заявки на участие подали почти тысяча человек.

"На гала-концерте 10 декабря всех победителей наградят дипломами и сувенирами. Кукольный спектакль порадует самых маленьких зрителей. После просмотра их ждут народные игрища, хоровод и песни", – добавили в департаменте.

Вместе с тем юные дарования получат возможность попробовать себя в роли участников фольклорного ансамбля. Ребятам дадут традиционные музыкальные инструменты и объяснят значение каждого из них.

Мероприятие "Мой дом – Москва" организовывается в столице с 2016 года. За этот период в конкурсных днях и днях национальных культур приняли участие более 15 тысяч человек.

Ранее стало известно, что отборочный этап фестиваля талантов для жителей с ограниченными возможностями здоровья "Инклюзивная Москва" подошел к финалу. Сейчас проходит окружной этап, в котором участвуют 156 победителей отборочных туров.

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