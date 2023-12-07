Депутаты предложили ввести льготную аренду автомобилей для российских многодетных семей

Фото: 123RF/tomsickova

Многодетные семьи РФ могут получить в долгосрочную аренду новый автомобиль российского производства в случае запуска новой федеральной программы "Доступный автомобиль", которую предложили ввести представители фракции "Справедливая Россия – За правду" (СР), сообщает газета "Известия".

Соответствующее предложение в адрес Михаила Мишустина направили лидер партии Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Причиной такого решения является непростая ситуация с демографией, указывается в документах.

По словам депутатов, естественная убыль населения в январе – июне 2023 года составила 272,5 тысячи человек, а показатель рождаемости по сравнению с первым полугодием 2022 года уменьшился на 3%, до 616,2 тысячи человек.

Парламентарии обратили внимание, что госпрограмма "Семейный автомобиль" по льготной покупке транспорта имеет ряд недостатков. Один из них – размер кредита и проценты по нему. Поэтому представители партии предложили запустить программу по льготной аренде авто для семей с детьми.

Оператором программы может стать Минпромторг РФ. Если инициативу примут, то ежегодная стоимость аренды не будет превышать 5% от изначальной цены авто. А страховка и техническое обслуживание транспорта будет осуществляться за счет бюджета. Непрерывно арендовавшие авто на протяжении 6 лет смогут выкупить его со скидкой 50%.

Ранее в пресс-службе Роскачества напомнили, что главным плюсом автомобильного кредита является высокий шанс одобрения ссуды кредитной организацией. Так как у банка будет залог в виде транспорта, то риски для него будут минимальными. В случае оформления потребительского кредита человек сам распоряжается деньгами.

Средний чек по автокредитам в России вырос до 1,5 млн рублей