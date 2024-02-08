Свыше 43 тыс семейных ипотек выдали в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка 43,5 тысячи кредитов выдали в Москве в прошлом году по программе "Семейная ипотека" с общим объемом 395,2 миллиарда рублей. Количество предоставленных кредитов выросло почти на 97%, а их объем более чем в два раза превысил показатели 2022-го, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В декабре 2023 года установлен новый рекорд: выдано более шести тысяч кредитов на 53,6 миллиарда рублей. Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди российских регионов. По итогам 2023 года на столицу приходится около 10% от общероссийского числа займов и более 18% их объема", – отметил он.

Отмечается, что "Семейная ипотека" является единственной льготной программой, по которой граждане могут рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. В прошлом году заемщики рефинансировали почти 2 тысячи кредитов на сумму 12,2 миллиарда рублей.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева добавила, что повышение в сентябре 2023 года с 15 до 20% первоначального взноса по льготным программам не снизило популярность этих кредитов. Она уточнила, что доля льготных кредитов в общем числе выданных в столице ипотек в 2023-м достигла 76%. Это почти на 12 процентных пунктов больше, чем в 2022 году, подчеркнула Багреева.

"На семейную ипотеку в столице приходится более 44% как от числа выданных льготных кредитов по всем программам, так и от их объема", – заключила она.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что российские власти намерены продлить действие семейной ипотеки, поскольку она продемонстрировала свою эффективность. Выступая на выставке-форуме "Россия" в Москве, она добавила, что правительство сейчас готовит соответствующее решение.

Вместе с тем стало известно, что в прошлом году в российской столице выдали 11 тысяч кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов общим объемом почти 140 миллиардов рублей. По словам Ефимова, рост спроса на такую ипотеку фиксируется с весны 2023-го после изменения ее условий.

Правительство расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам