В Чечне показали видео с Кадыровым на фоне сообщений о его "исчезновении"

Фото: телеграм-канал "ЛОРД"

На фоне слухов об исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова председатель правительства региона Магомед Даудов опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик, на котором Кадыров пьет чай.

По словам Даудова, видео было записано 30 января в 16:10. На кадрах глава Чечни сообщает о своем хорошем самочувствии.

"Чай пьем, все хорошо. <...> Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут", – добавил Кадыров.

Кроме того, глава республики рассказал о составе своего чая, отметив его полезные свойства.

Ранее министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев также опроверг сообщения о пропаже Кадырова из информационного поля. Он отметил, что слухи являются вбросом, который распространяют недоброжелатели.

Дудаев также указал, что с начала этого года Кадыров приступил к активной работе. Ни о какой "пропаже" речи не идет, добавил министр.